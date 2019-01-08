8 وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مناوب- عمليات الأمن والسلامة.

. مشرف السلامة والأمن بالمنطقة.

. محلل أول عمليات خدمة العملاء.

. أخصائي دعم تقنية المعلومات.

. فني أول عمليات تقنية المعلومات.

. محلل مبيعات أول.

. محلل أول الأعمال.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)