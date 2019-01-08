8 وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي دعم الأعمال (الرياض).

. موظف مشتريات- خدمات توليد الطاقة (للسعوديين/ الدمام).

. محصل أموال (جدة).

. مشرف التركيبات (الرياض).

. مهندس رسومات (الرياض).

. مهندس حقل (الرياض).

. مهندس تركيب واجهات (الرياض).

. خبير التقارير الفنية (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2019م.

وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).