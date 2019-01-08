8 وظائف شاغرة للسعوديين في كلية الجبيل الصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف تعليمية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدرس رياضيات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).

. فني مختبر: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية.

. محاضر في الرياضيات (عدد 5 وظائف): درجة الماجستير في تخصصات: (الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)