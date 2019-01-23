80 ألف وظيفة تبحث عن سعوديين بقطاعي المقاولات والعقار

المواطن - الرياض

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم اتفاقية مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات الحكومية لتوطين 80 ألف وظيفة بقطاع المقاولات والعقار.

وقال وزير العمل، أحمد الراجحي تعليقًا على هذه الاتفاقية : امتداداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في التوطين، وقعنا اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، لتوطين 80 ألف وظيفة متنوعة بقطاعي المقاولات والعقار.

ولفت الراجحي إلى أن هذه الاتفاقية سيتبعها اتفاقيات أخرى -بمشيئة الله-.