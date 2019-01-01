80 فارساً يتنافسون في بطولة الحرس الوطني لقفز الحواجز بالرياض..غداً

المواطن - واس

تنطلق غداً على ميدان مدرسة الفروسية الدولية بالرياض منافسات بطولة وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز بمشاركة أكثر من 80 فارساً يتنافسون على خطف اللقب الذي يعد من أهم الاستحقاقات في روزنامة الموسم الفروسي لاتحاد اللعبة.

وتفتتح المنافسات في الثالثة والنصف عصراً بإقامة شوط المستوى “د” على ارتفاع 90سم، وسيشهد يوم الجمعة إقامة شوط تتابع فارسين على ارتفاع 110سم، وهو من الأشواط الأكثر إثارة لدى الفرسان، على أن تتواصل المنافسات حتى يوم السبت المقبل الذي سيشهد إقامة الشوط الرئيس على كأس وزارة الحرس الوطني على ارتفاع 145 سم .

وكان الفارسان بدر الفرد ومشعل الحربي ظفرا بلقبي النسخة الماضية من كأس وزارة الحرس الوطني، حيث نال الفارس الفرد لقب البطولة لفرسان منطقة الرياض التي أقيمت بمركز العيد بالرياض، وتوج الفارس مشعل الحربي ببطولة فرسان منطقة مكة المكرمة التي استضافها مركز سيتي هورس بجدة، حيث وجه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية باقتصار كؤوس الوزرات ودرع الاتحاد على بطولة واحدة خلاف الموسم الماضي، من أجل الفائدة المادية للفرسان المشاركين، إضافة إلى رفع مستوى المنافسة واكتساب الفرسان الشباب الخبرة الكافية قبل الانتقال للاستحقاقات الدولية.

ويشرف رئيس الاتحاد على منافسات البطولة، حيث يتواجد يومياً لمتابعة البطولة والاجتماع بالمشرفين على البطولة من حكام وإداريين، وتسهيل مشاركة الفرسان في مثل هذه الاستحقاقات التي تشهد عادة مشاركة كبيرة من جميع فرسان المملكة.

وينتظر أن تشهد منافسات البطولة حضور فرسان شباب جدد في ظل ارتباط الفرسان الدوليين بالمشاركة في جولات الدوري العربي المؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز التي تقام منافسات هذه الأيام في دولة الامارات العربية المتحدة.