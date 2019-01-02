80 يتيمًا في المخيم العلمي الثاني .. وغدًا الحفل الختامي

المواطن - الشرقية

يرعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، يوم غد الخميس الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وأقيم خلال الفترة من 27 / 12 / 2018 إلى 3 / 1 / 2019 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي ثمانون يتيمًا من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل الختامي للمخيم وتكريم المشاركين والداعمين.

وأضاف الخالدي: لقد شارك الأيتام في عدة مسارات مهمة تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 منها (علوم الفضاء والطيران، والابتكار، والروبوت والتوستماستر) بالإضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن الفريق”.

وتابع: “وأبدى المشاركون تفاعلًا كبيرًا مع ما قدم في المخيم، وسيكون لهذه المشاركة أثر إيجابي، بإذن الله، على مستقبلهم وتحقيق أهدافهم بالإضافة للحرص على تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية للمشاركين والتي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين؛ ما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.