9 مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم تسع مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن لقاءات دور الـ64.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الوشم والسد، حيث تُقام في تمام الساعة الـ3:25 مساء بتوقيت المملكة على ملعب نادي الوشم.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي العروبة والثقبة وتبدأ في تمام الساعة الـ3:35 مساء على ملعب نادي العروبة.

ويحل نادي العين ضيفًا على فريق نجران اليوم حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ” المحالة” في تمام الساعة الـ15:45 عصرًا.

وسيواجه الأخدود نادي النجوم في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرًا، بينما سيواجه وج نادي المجزل في تمام الرابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وفي توقيت مباراة وج والمجزل تُقام مواجهة” الصقور والشعلة” في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وسيخوض نادي التعاون مباراة غاية في الأهمية أمام نادي العدالة في تمام السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بينما يلتقي فريق الغزوة بنادي جدة في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

وتُختتم مباريات اليوم في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة ” الاتحاد و الجبيل” في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء.