9 وظائف إدارية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول الأعمال.

. أخصائي أول تصوير البيانات.

. مدير الأنظمة.

. مهندس أمن الشبكات.

. أخصائي شبكات.

. أخصائي الأنظمة المساعدة.

. محلل أعمال- معلومات صحية.

. محلل أعمال- تخطيط موارد.

. مطور أول تطبيقات.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2019م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)