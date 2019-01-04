هيئة جازان تقيم جلستها الشبابية بالكورنيش الجنوبي

المواطن- جازان

بدأت- مساء أمس الخميس- أولى فعاليات الجلسة الشبابية التي يقيمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان بالكورنيش الجنوبي بمنطقة جازان.

وحظيت الجلسة بوجود مرتادي الكورنيش من فئة الشباب المتواجدين من داخل وخارج المنطقة، حيث تمتد إلى منتصف الليل.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة، جازان أحمد العبدلي، عن متابعة وتوجيهات فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، وأن إدارة التوعية والتوجيه تشارك بعدة برامج خلال مهرجان جازان الشتوي “جازان الفل مشتى الكل” لهذا العام ببرنامج الجلسة الشبابية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان.

كما تشارك في الخيمة الدعوية بالقرية التراثية وتفعيل المصليات المتنقلة والحافلة الدعوية التي تعرض موادَّ توعوية من إنتاج الرئاسة العامة، وتحظى هذه المشاركة بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للقيام بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفعيل جانب التوعية والتوجيه من خلال البرامج التي ينفذها الفرع خلال إجازة الربيع.

وبين العبدلي أن الجلسة الشبابية لاقت استحسان الشباب في السنوات الماضية، وشهدت حضورًا لعدد من الشباب الذين أثروا الجلسة بنقاشاتهم المميزة.