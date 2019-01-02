Hunger Station راعيًا استراتيجيًا لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

وقع نادي الاتحاد عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة Hunger Station للوجبات السريعة، لتنضم لكوكبة الجهات الراعية لنادي الاتحاد.

وتمت مراسم توقيع العقد بين لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد وإبراهيم الجاسم المدير التنفيذي لـ Hunger Station في مقر النادي بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأعرب لؤي ناظر رئيس الاتحاد عن سعادته بانضمام Hunger Station لقائمة الرعاة في نادي الاتحاد.

وسبق نادي الاتحاد في وقت سابق أن وقع مع مؤسسة نون لرعاية العميد لمدة عام ونصف العام.

يحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير ” في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وخسر الاتحاد في الجولة الخامسة عشرة من نادي الاتفاق يوم السبت الماضي بهدف دون رد.