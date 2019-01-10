jordan VS Syria .. النشامى يتألق ويضرب نسور قاسيون بثنائية
في الجولة الثانية من كأس آسيا

jordan VS Syria .. النشامى يتألق ويضرب نسور قاسيون بثنائية

2019/01/10
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة jordan VS Syria  التي أُقيمت على استاد خليفة بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، بفوز منتخب النشامى بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة jordan VS Syria  بشكل سريع من لاعبي المنتخبين، وتمكن نجم النشامى موسى التعمري من فض اشتباك التعادل السلبي، بعد مرور 26 دقيقة على انطلاق اللقاء.

وعزز طارق خطاب تقدم منتخب النشامى بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة jordan VS Syria  في كأس آسيا 2019، بتأخر نسور قاسيون بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراةjordan VS Syria  اليوم، اندفع لاعبو نسور قاسيون بحثًا عن تقليص الفارق، وكاد عمر خربين أن يهز الشباك بكرة رأسية، إلا أنها مرت فوق عارضة النشامى.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف جديد في اللقاء، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي مباراة jordan VS Syria  اليوم، بفوز منتخب النشامى بهدفين نظيفين، ليضمن التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019.

وبعدjordan VS Syria  اليوم، يتصدر منتخب النشامى ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019، فيما يملك نسور قاسيون نقطة واحدة من التعادل مع فلسطين في الجولة الأولى.



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