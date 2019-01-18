Js saoura vs al ahly .. المارد الأحمر ينجو من فخ الخسارة بتعادل ثمين

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي المصري من خطف نقطة تعادل ثمينة في مباراة Js saoura vs al ahly بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام نادي شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة Js saoura vs al ahly بوجود أداء هادئ من قبل الفريقين،حيث لم يخلق أي فريق فرص هجومية خطيرة على مرمى الآخر.

ومع ثبات الأداء والمستوى، انتهى الشوط الأول من مباراة Js saoura vs al ahly بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة Js saoura vs al ahly، ضغط فريق شبيبة الساورة الجزائري حتى تمكن اللاعب الجزائري يحيى شريف من تسجيل الهدف الأول لنادي شبيبة الساورة في الدقيقة الستين عبر ضربة راسية متقنة، عجز الحارس محمد الشناوي عن صدها.

وواصل المارد الأحمر ضغطه خلال مباراة Js saoura vs al ahly بحثًا عن تسجيل هدف التعادل والنجاة من الخسارة الأولى في مرحلة دور المجموعات.

ظل المارد الأحمر يضغط بقوة خلال الدقائق المتبقية من مباراة Js saoura vs al ahly، حتى تمكن اللاعب المصري كريم نيدفيد من تسجيل هدف التعادل القاتل للنادي الأهلي في الدقيقة الخامسة والثمانين عبر ضربة رأسية متقنة بعد عرضية مميزة من اللاعب محمد هاني.

انتهت مباراة Js saoura vs al ahly بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد الأهلي بعد التعادل أربعة نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، أما نادي شبيبة الساورة فأصبح رصيده نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الرابعة.

سيواجه النادي الأهلي، فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات ويسعى المارد الأحمر للفوز للوصول إلى النقطة السابعة والبقاء في صدارة المجموعة الرابعة بعد التعادل في لقاء Js saoura vs al ahly.