KSA SPORTS تنقل مباراة السوبر الإيطالي في جدة

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن قناة KSA SPORTS ستنقل مباراة ميلان ويوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي والمقرر إقامتها في السادس عشر من شهر يناير الجاري.

ويذكر أن مباراة ميلان ويوفنتوس ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان نادي ميلان خسر لقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي لصالح نادي يوفنتوس برباعية دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأوليمبكو في مدينة روما.

وتُوج يوفنتوس كذلك بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو اليجري.

وكان بعض من أعضاء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وصلوا إلى مدينة جدة أمس الأربعاء وذلك من أجل متابعة آخر الترتيبات لإقامة مباراة السوبر الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.