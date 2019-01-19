Liverpool vs crystal palace .. ليفربول يفوز بصعوبة ويضع السيتي بورطة

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة Liverpool vs crystal palace، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إثارة ومتعة كروية بعد فوز ليفربول برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

بدأت مباراة Liverpool vs crystal palace بمحاولات هجومية من قبل نادي ليفربول، والذي بحث عن تسجيل الهدف الأول في المباراة.

واصل نادي ليفربول محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة Liverpool vs crystal palace، ولكن دون فائدة.

وتمكن كريستال بالاس من مفاجأة ليفربول في ملعب الأنفيلد، حيث سجل اللاعب أندروس تاونسند الهدف الأول لنادي كريستال بالاس في الدقيقة الرابعة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول من مباراة Liverpool vs crystal palace بتقدم كريستال بالاس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة Liverpool vs crystal palace، تمكن النجم المصري من تسجيل هدف التعادل سريعًا لفريق ليفربول بالدقيقة الخامسة والأربعين بطريقة جميلة.

واصل نادي ليفربول ضغطه، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف الثاني في لقاء Liverpool vs crystal palace بالدقيقة الثالثة والخمسين بعد اختراق مميز في دفاعات نادي كريستال بالاس.

وعاد كريستال بالاس من بعيد وتمكن من تسجيل الهدف الثاني له في مباراة Liverpool vs crystal palace عبر اللاعب جيمس تومكينز بالدقيقة الخامسة والستين.

ولم يستسلم ليفربول، فقد واصل ضغطه من أجل تسجيل الهدف الثالث في لقاء Liverpool vs crystal palace، حيث عاد المنقذ النجم محمد صلاح ليسجل ثاني أهدافه والثالث لليفربول بالدقيقة الخامسة والسبعين.

واستمر ضغط ليفربول من أجل تأمين اللقاء لصالحه وتسجيل الهدف الرابع، حيث نجح اللاعب السنغالي ساديو ماني في إضافة الهدف الرابع للريدز بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في لقاء Liverpool vs crystal palace.

وتمكن نادي كريستال بالاس من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثالث له في مباراة Liverpool vs crystal palace عبر اللاعب ماكس مير في الدقيقة الـ95.

أصبح محمد صلاح ثامن لاعب إفريقي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد ثنائيته في مباراة Liverpool vs crystal palace.

ووصل رصيد ليفربول بعد الفوز في لقاء Liverpool vs crystal palace ستين نقطة في المركز الأول، وبفارق سبع نقاط عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.