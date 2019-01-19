LOL منصة جديدة من فيسبوك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا “فيسبوك” على بناء قسم جديد من موقعه على الويب وتخصيصه للفئات المراهقة باسم “LOL”، في محاولة لجذب المستخدمين الأصغر سنًا.

ووفقًا لموقع “تيك كرانش” المعني بالتكنولوجيا، فإن فيسبوك يقوم في الوقت الحالي باختبار هذا القسم الجديد، بمساعدة مجموعة من الأشخاص الصغار في العمر، بموافقة من والديهم.

ومن المقرر أن يحمل القسم اسم “LOL”، بما يشير إلى أنه سيكون ترفيهيًا في المقام الأول، خاصة وأن هذا الرمز يتم استخدامه في المعتاد للضحك أو التعبير عن الإعجاب بشيء ما.

وقال موقع “تيك كرانش” إن هذا القسم سيكون أحد أهم الأدوات الجاذبة للصغار، لا سيما وأنه سيحتوي على صور متحركة “GIF” كبيرة ومقاطع فيديو، مُجمعة من بين المواد التي لاقت إعجاب هؤلاء الذين ينتمون لنفس الشريحة العمرية المستهدفة.

ويسعى فيسبوك في الوقت الحالي لتطوير خدماته على النحو الذي يسمح له بجذب الملايين من المتابعين، وعدم إشعارهم بالملل من استخدام منصته الشهيرة.