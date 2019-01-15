MAN city يستعيد بريقه في 2019

المواطن - مروة نبيل

تراجعت نتائج MAN city في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنهاية عام 2018، ليبتعد عن صدارة الترتيب؛ ويحتل المركز الثالث بعد ليفربول وتوتنهام، قبل أن يستعيد بريقه مرة أخرى.

وانتفض لاعبو MAN city بداية عام 2019، ليستعيد السيتيزن نغمة الانتصارات مُجددًا، ويُحقق الفوز تلو الآخر في البطولات المحلية، ويؤكد لمنافسيه أنه سيظل منافسًا على الألقاب حتى آخر لحظة.

وتلقى MAN city أول هزيمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلال مباراته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في الجولة الـ16، وفاز بصعوبة وبركلات الجزاء على ليستر سيتي في كابيتال ون.

وخسر MAN city بثلاثية مقابل هدفين أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهُزم في الجولة التالية بهدفين مقابل هدف أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي.

واستعاد MAN city نغمة الانتصارات، يوم 30 من شهر ديسمبر الماضي، بعدما فاز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وتمكن في أولى مبارياته بالعام الجديد من الفوز على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بهدفين مقابل هدف.

وواصل MAN city انتصاراته في عام 2019، وفاز على روثيرهام بسباعية دون رد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واكتسح بيرتون بتسعة أهداف نظيفة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية “كابيتال ون”.

واستمر MAN city في تقديم العروض القوية في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب على وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، ليستغل تعثر توتنهام، ويُقلص الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط.

بعد انتفاضة MAN city في عام 2019، يحتل السيتيزن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 53 نقطة، خلف ليفربول المتصدر، وحل توتنهام ثالثًا بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي.