stc تتجاهل مطالب المواطنين بتشغيل الألياف البصرية بأحد رفيدة

المواطن - فهدالقحطاني- أحدرفيدة

تساءل عدد من سكان محافظة أحد رفيدة عن سبب تكتم شركة الاتصالات السعودية stc على موضوع الألياف البصرية وعدم تلبية مطالبهم في توصيل الألياف البصرية لمنازلهم وإلى الكثير من الإدارات الحكومية في المحافظة، والتي تخدمهم في تأدية الكثير من أعمالهم اليومية من خلال القدرة العالية في تحميل المعلومات وتصفح ” الإنترنت” بسرعة عالية.

وذكر بعض المواطنين أنهم تقدموا بعدة طلبات لشركة الاتصالات منذ سنوات مضت، ولم تعر الشركة لمطالبنا أي اهتمام ونحن في أمس الحاجة لهذه الخدمة.

وأضافوا كذلك أن هناك الكثير من المراكز والمخططات والأحياء والقرى تعاني من ضعف “النت” وهناك حاجة ماسة لخدمة الإنترنت لجميع أفراد المجتمع الكبير والصغير من الجنسين في قضاء حاجاتهم اليومية بمنازلهم عبر البوابات الإلكترونية الخاصة بجميع الوزارات.

وطالب المواطنون من الجهات المسؤولة سرعة التدخل والتحقيق في الأسباب وإنهاء معاناتهم مع الشركة وتلبية مطالبهم في المحافظة بتوصيل الألياف البصرية لمنازلهم أسوةً بالمحافظات الأخرى في مناطق المملكة التي تتمتع بهذه الخدمة.