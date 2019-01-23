STC تفوز برخصة الطيف الترددي للنطاق 2300 ميجاهرتز بقيمة 360 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC أنها تلقت إشعارًا من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مساء أمس الثلاثاء، فوزها في المزاد الخاص بالترددات والذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاق الترددي (2300) ميجاهرتز، والذي يعد من النطاقات ذات الفاعلية؛ نظرًا لخصائصه المتميزة في التغطية والسعة مقارنة بالنطاقات الأعلى، وذلك لمدة 15 عاماً تبدأ من 1 / 1 / 2020م إلى 31 / 12 / 2034م وبقيمة إجمالية تبلغ (360) مليون ريال سعودي تدفع على دفعات سنوية متساوية خلال 15 عاماً ابتدأ من 1 / 1 / 2020م.

وسيتم تمويل هذا الاستثمار ذاتيًا من مصادر الشركة، كما لا يُتَوقع أن يترتب عليه أثر جوهري على نتائج الشركة المالية.

ويعتبر حصول الشركة على هذه الترددات استثمارًا إضافيًا يهدف إلى إحداث زيادة كبيرة في سعات شبكة الجوال، لمقابلة الطلب المتزايد على الخدمات وزيادة سرعة وجودة الإنترنت وتقديم أفضل خدمات الاتصالات، حسب أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للوفاء بتطلعات عملائنا الكرام الحالية والمستقبلية، وبما يدعم استراتيجية الشركة لتطوير شبكاتها على مستوى المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.