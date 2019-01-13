STC تكشف عن باقات جديدة تتيح التحكّم في الفاتورة الشهريّة

المواطن - الرياض

كشفت الاتصالات السعودية STC عن “باقات المفوتر الجديدة” (مفوتر2 – مفوتر3 – مفوتر4 – مفوتر5)، والتي تحتوي على مزايا جديدة تمنح العملاء القدرة على التحكّم في فاتورتهم الشهريّة بشكل كبير مع الاستمتاع بالمزايا الحصرية والمتعددة.

وتشمل المزايا خصم العائلة 10% لرسوم الاشتراك للأرقام التي تخص العميل، والمكالمات اللامحدودة داخل وخارج الشبكة أيضاً، إضافة إلى خصم الأجهزة مع باقة “مفوتر5″، ولجميع الباقات “برنامج تقسيط الأجهزة” المُيَسّر بدون دفعة مقدمة أو فوائد. إذ تتوفر الآن عروض خاصة حالياً وبعقود لمدة 24 شهرا على باقة “مفوتر3” للحصول على أجهزة: هواوي Mate 20 128GB وسامسونج Galaxy S9+ 64GB و iPhone X 256 GB وكذلك لباقة “مفوتر4” مع جهازي iPhone Xs / Xs max ، وتتقدم مزايا التجوال الدولي باقة “مفوتر4” وباقة “مفوتر5” مع دقائق التجوال المجانية وحزم بيانات الإنترنت المجانية، كما تتيح الباقات خدمة تطبيق التلفزيون التفاعلي (Jawwy TV App) مجاناً ليستمتع العملاء بالعديد من الأفلام والمسلسلات الحصرية ومشاهدة حزمة من القنوات التلفزيونية وفي أي وقت.