آرسنال ضد ساوثهامبتون .. الجانرز يتألق ويفوز بثنائية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

نجح الجانرز في حسم مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون، التي أُقيمت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لصالحه، بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون بشكل سريع لرغبة أصحاب الأرض في تسجيل هدف مبكر، وتمكن ألكسندر لاكازيت من هز الشباك في الدقيقة السادسة، مُستغلًّا عرضية مميزة من هينريك مخيتارين.

وتمكن مخيتارين من تسجيل الهدف الثاني لصالح الجانرز في الدقيقة 17، بعد تلقيه عرضية مميزة من إيوبي، وكاد لاكازيت أن يُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 39، إلا أن الحارس أبعدها، لينتهي الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وساد الهدوء أحداث الشوط الثاني مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون اليوم، حتى سدد جيمس وارد بروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52، ولكنها مرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرص الجانرز في الدقيقة 87 عن طريق أوباميانج الذي اخترق بشكل مميز، وأرسل كرة عرضية رائعة، ولكنها اصطدمت بالمدافع ليمسكها الحارس بنجاح، لتنتهي مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.

وبعد نهاية مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالجانرز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الـ18.