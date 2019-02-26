آل الشيخ : استدعاء خماسي بيراميدز لـ المنتخب المصري يُثبت أننا الأقوى
استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

آل الشيخ : استدعاء خماسي بيراميدز لـ المنتخب المصري يُثبت أننا الأقوى

2019/02/26
الساعة 5:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ عن سعادته بانضمام 5 لاعبين من فريقه إلى صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وأعلن المدير الفني للمنتخب المصري الأول، خافيير أجيري عن قائمة الفراعنة في معسكر شهر مارس، استعدادًا لخوض مباراة النيجر في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019، ومواجهة ودية ضد نيجيريا.

وشهدت قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمعسكر مارس، تواجد خماسي بيراميدز حارس المرمى أحمد الشناوي، علي جبر، نبيل عماد “دونجا”، عمر جابر وأحمد أيمن منصور.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية علي “فيسبوك”: “سعيد جدًا أن ناديا لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويا رب تجيبوا الكأس”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بشكل مميز في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.



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