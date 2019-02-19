آل الشيخ وميدو في المقدمة.. نجوم الكرة ينعون خالد توحيد

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي بيراميدز، تركي آل الشيخ ونجوم كرة القدم المصرية، على نعي الكاتب الصحافي خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرض خالد توحيد لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صلاة الظهر داخل مسجد النادي الأهلي بالأمس، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من القلعة الحمراء، وتواجد في العناية المركزة حتى وفاته.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمي على “فيسبوك”: “رحم الله خالد توحيد رئيس تحرير قناة الأهلي الذي مات ولم يشارك يومًا في الإساءة أو التطاول على أحد من خلال قلمه أو الشاشة”.

وتابع تركي آل الشيخ حديثه عن الراحل خالد توحيد قائلًا: “هذه هي الشخصيات التي يرسلها الله لنا لنتعلم عفة القول والكتابة حتي نتعلم”.

وقال المدير الفني لنادي الوحدة، أحمد حسام ميدو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” البقاء لله في وفاة الأستاذ القدير خالد توحيد يا رب ارزقه الجنة إن شاء الله.. عزائي لأسرته الكريمة .. الله يصبركم جميعًا”.

ونعى النادي الأهلي خالد توحيد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحافي خالد توحيد رئيس قناة الأهلي”.

وتابع بيان النادي الأهلي عن خالد توحيد قائلًا: “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن جانبه، نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد توحيد وقال: “ينعى المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بكل الحزن والأسى الإعلامي الكبير د. خالد توحيد أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر على فراقه”.

وعلق حارس الأهلي السابق، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد شوبير قائلًا: “الزميل والصديق خالد توحيد في ذمة الله شخصية محترمة وقيمة إعلامية كبيرة فقدناها .. إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى”.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خالد مرتجي: “آخر أعماله في الدنيا كان ساجداً… مات أخي وصديقي الإعلامي القدير الدكتور خالد توحيد .. اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله في منزلة النبيين والشهداء والصديقين وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان”.

وفي السياق ذاته، كتب نجم الأهلي السابق، إسلام الشاطر عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أعطى ولله ما أخذ .. عاش خالدًا ومات ساجدًا .. وفاة الأخ الأكبر دكتور خالد توحيد .. البقاء والدوام لله”.

ونشر المعلق الرياضي بلال علام صورة خالد توحيد وقال: “ورحل خالد توحيد رحل خالد وهو يصلي في بيت الله رحل خالد الذي كان يشرق الناس بابتسامته وحين رحلت يا خالد أدركت كلمتك بأن الدنيا هذه لا تستحق إلا العمل الصالح وسيرة الإنسان”.

وواصل بلال علام تغريدته قائلًا: “إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإني لفراقك لمن المحزونين رحلت عنا .. ولكنك ستظل “خالداً” في قلوبنا”.

وقال الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي: “ورحل خالد توحيد .. الطيبون يغادروننا سريعا .. بعض من يرحلون يختطفون بعضك في طريقهم صوب السماء .. عزاؤنا أننا نحسبك من أهل الجنة فقد كنت عنوان الطيبة والبراءة .. رحمك الله يا صديقي وأسدل على محبيك ستائر الصبر”.

وواصل السعدي في تغريدة أخرى قائلًا: “لا أصدق حتى الآن أنك رحلت .. صوتك لا يزال في الأرجاء وحتى صمتك لا يزال يغلف الأجواء بالوقار والهدوء الذي يليق بك دوما .. خالد توحيد لم يكن من أولئك العابرين بلا جدوى .. كان يستقر في القلب من الوهلة الأولى .. رحل ربما بعد أن اشتاقت إليه السماء”.