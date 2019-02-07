آل الشيخ يزور نادي الزمالك.. ويفتتح المبنى الاجتماعي

المواطن - مروة نبيل

زار مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ نادي الزمالك، مساء الخميس، وسط حضور عدد كبير من جماهير وأعضاء القلعة البيضاء.

وقام تركي آل الشيخ بجولة تفقدية في نادي الزمالك بصحبة رئيس مجلس الإدارة، المستشار مرتضى منصور، وقاما بافتتاح المبنى الاجتماعي الجديد الذي يحمل اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأعلن نادي الزمالك بعد ذلك إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المقرر إقامته بحضور آل الشيخ، وذلك بسبب ارتباطاته التي منعته من التواجد في القلعة البيضاء لفترة أطول.

وأكد نادي الزمالك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن تركي آل الشيخ توجه إلى منزل رئيس مجلس الإدارة، في زيارة أخرى بعد انتهاء زيارته إلى القلعة البيضاء.

ومن جانبه أعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بزيارة القلعة البيضاء عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “تشرفت بزيارة نادي الزمالك الكبير”.