آل الشيخ يشهد العروض العسكرية الحية في معرض آيدكس

المواطن - أبوظبي

قام معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على هامش زيارته لدولة الإمارات الشقيقة بزيارة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي ” آيدكس 2019″ الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض وتشارك فيه المملكة العربية السعودية ضمن معارض الأجنحة الدولية الكبرى في المعرض.