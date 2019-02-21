أبرز إحصائيات الهلال والاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على العميد قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة من 20 مباراة.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، فاز الزعيم في 15 مواجهة أمام كل من الرائد، الأهلي، أُحد، الاتفاق، الوحدة، العميد والشباب، بالإضافة إلى فوزه مرتين ضد الباطن، الفتح، القادسية والفيحاء.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مع كل من النصر، التعاون، الفيصلي والرائد، وخسر الأزرق مرة واحدة ضد الحزم، وذلك قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم على 43 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ونجح الفريق في تسجيل 51 هدفًا، 11 هدفاً منها من ركلات ترجيح، واهتزت شباكه بـ22 هدفًا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد مباراة الهلال والاتحاد اليوم، وهو يملك 15 نقطة، مُحتلًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 20 لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في الفوز بـ3 مواجهات فقط قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، أمام الوحدة، الباطن والقادسية، وتعادل في 6 مباريات ضد كل من؛ الشباب، أُحد، الحزم، الرائد، التعاون والوحدة.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في 11 مواجهة قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، أمام كل من التعاون، القادسية، الشباب، الفيصلي، الاتفاق، النصر، الأهلي، الفيحاء، الرائد، الفتح، والزعيم.

وحصل لاعبو العميد على 42 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة قبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، وسجل 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 42 هدفًا.