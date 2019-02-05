أبل تقدم خصومات كبيرة لمواجهة ركود أيفون X

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

لجأت شركة أبل الأميركية بشكل رسمي إلى نسخ سابقة من هواتفها الذكية التي راهنت عليها خلال السنوات الماضية، للتغطية على أداء النسخ الأحدث، والتي لم تقنع الجمهور بالشكل الكافي.

وبعد ما يزيد قليلاً على أربعة أشهر منذ أن أزالته شركة أبل من متاجرها، أصبح هاتف أيفون X متاحًا مرة أخرى من موقع أبل على الويب، كما أنه يأتي بخصم كبير على مستوى الأسعار، حسب ما تناولته مجلة فوربس الأميركية.

وعرضت الشركة الأميركية هاتف أيفون X في موقع أبل على الويب، وهو ما يعني أن الجمهور سيكون قادرًا مجددًا على شراء نسخة أيفون X بمساحة تخزين 64 غيغابايت بخصم قدره 130 دولارًا عن السعر الأصلي.

واتجهت شركة أبل عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية، إلى خفض أسعار هاتفها الذكي “أيفون XR”، بعد أقل من شهر من إطلاقه.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة، القول إن “آبل اتجهت لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان، وتخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان، من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة، وهو “أيفون XR”.

وتبحث شركة أبل الأميركية عن مخرج من أزمة انخفاض مبيعات هواتفها الجديدة من سلسلة أيفون، من خلال إعادة بعض المميزات التي كانت أساس إقبال الجماهير في مراحل ونسخ سابقة من الهاتف الذكي.