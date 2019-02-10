أتلتيكو مدريد ضد الريال .. أهداف تاريخية.. مئوية بيل.. والجدل التحكيمي الأبرز

المواطن - مروة نبيل

نجح المرينغي في حسم مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، لصالحه بثلاثية مقابل هدف ليواصل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وسجل ثلاثية الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بالأمس، البرازيلي كاسيميرو، سيرجيو راموس، والويلزي غاريث بيل، فيما سجل هدف الروخي بلانكوس، الفرنسي أنطوان غريزمان.

وشهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تسجيل أهداف تاريخية في ديربي العاصمة، حيث إن الهدف الذي سجله كاسيميرو هو الأول الذي يُحرزه المرينغي على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، والأمر ذاته ينطبق على غريزمان.

وافتتح “واندا ميتروبوليتانو”، في شهر سبتمبر عام 2017، ولعب أتلتيكو مدريد ضد الريال على الملعب ذاته في الموسم الماضي، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليكون كاسيميرو وغريزمان أول من هزوا الشباك في هذا الاستاد بالديربي.

وكانت تقنية الفيديو حاضرة بقوة في مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بالأمس، التي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث لجأ الحكم إلى الـ”VAR”، في هدف غريزمان، وركلة ترجيح فينيسيوس، بالإضافة إلى لقطة موراتا ومطالبته بركلة ترجيح.

وأبدى اللاعبون اعتراضهم على قرارات حكم مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال حيث طالب المرينغي باحتساب مخالفة للاعبه فينيسيوس، قبل هدف غريزمان، كما اعترض الروخي بلانكوس على ركلة الترجيح التي حصل عليها الملكي.

واتسمت مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بالقوة والعنف بين الفريقين، حيث شهدت إشهار الحكم لـ10 بطاقات صفراء، 3 للاعبي المرينغي و7 من نصيب الروخي بلانكوس، كما حصل توماس بارتي على بطاقة حمراء.

وجلس غاريث بيل على مقاعد البدلاء في مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بالأمس، قبل أن يُشارك كبديل، ونجح في تسجيل الهدف الثالث من تمريرة مميزة للاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

ويُعد هدف بيل في مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال هو رقم 100 في تاريخ مشاركته مع المرينغي بمختلف البطولات.