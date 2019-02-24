أتلتيكو مدريد ضد فياريال .. الروخي بلانكوس يفوز بثنائية.. ويُعزز وصافته

المواطن - مروة نبيل

نجح الروخي بلانكوس في حسم مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال التي أُقيمت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لصالحه بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال بشكل سريع، وسط ضغط من لاعبي الروخي بلانكوس، وتمكن الإسباني ألفارو موراتا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وواصل لاعبو الروخي بلانكوس الضغط في الشوط الثاني، وأحرز ساؤول نيجيز الهدف الثاني في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/0.

وبعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال اليوم، رفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وتجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال اليوم.