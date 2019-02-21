أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس .. البيانكونيري يسقط بثنائية ويصعب مهمته بالشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس، التي أُقيمت على ملعب “واندا متروبولتيانو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الروخي بلانكوس بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بتحفظ دفاعي، وطالب أصحاب الأرض بركلة ترجيح، بعد تدخل ماتويدي على غريزمان، قبل أن يُسدد كريستيانو رونالدو كرة صاروخية من ركلة حرة ثابتة، ولكن الحارس أبعدها ببراعة.

واحتسب حكم مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس ركلة ترجيح لصالح الروخي بلانكوس في الدقيقة 27، بعدما عرقل دي تشيليو اللاعب كوستا، واحتسابها من خارج منطقة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وسددها غريزمان بقوة، ولكنها خرجت ركنية.

وكاد ديبالا أن يهز الشباك في الدقيقة 34 من تسديدة قوية، إلا أن الحارس أوبلاك تصدى لها، لينتهي الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأهدر كوستا انفرادًا تامًّا بالمرمى في الدقيقة 50، وألغى حكم مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس هدفًا لأصحاب الأرض سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 72، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وفض خوسيه خيمينيز اشتباك التعادل السلبي في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بالدقيقة 78، قبل أن يُضيف دييغو جودين الهدف الثاني في الدقيقة 82، وأضاع رونالدو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 93.

وصعب البيانكونيري بهذه النتيجة مهمته في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بإياب ثمن نهائي الشامبيونزليج، المُقرر إقامتها، يوم 12 من شهر مارس المقبل، على ملعب “أليانز ستاديوم”.