أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس .. العُقدة الإسبانية.. تألق أوبلاك واستفزاز رونالدو الأبرز

المواطن - مروة نبيل

اقترب الروخي بلانكوس من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في ذهاب الدور ثمن النهائي لصالحه بهدفين دون رد.

وانتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس التي أُقيمت على ملعب “واندا متروبولتيانو”، بفوز الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين سجلهم خوسيه خيمينيز ودييغو جودين في الدقيقتين 78 و83.

ورسخت مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس عُقدة الفرق الإسبانية أمام اليوفي، حيث فشل البيانكونيري في هز شباكهم خلال آخر 7 مواجهات جمعت بينهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقًا لموقع “سكواكا” الإنجليزي.

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بالأمس، فشل البيانكونيري في التسجيل أمام إشبيلية مرتين، برشلونة 3 مرات، ومرة واحدة ضد ريال مدريد.

وشهدت مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس استفزاز الجماهير الإسبانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الدقيقة الأولى، حيث أطلقت صافرات الاستهجان ضد لاعبي اليوفي، ليرد عليهم بالإشارة برقم 5.

وأشار رونالدو لجماهير الروخي بلانكوس بالرقم 5 بعد استفزازه طوال أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بالأمس، في إشارة لعدد المرات التي توج بها بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتألق حارس مرمى الروخي بلانكوس، يان أوبلاك بشكل لافت خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس بالأمس، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في الشامبيونزليج، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 12 من شهر مارس المقبل، في معقل البيانكونيري.