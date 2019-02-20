أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس .. ثنائية رونالدو وديبالا تصطدم بتألق غريزمان

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح الروخي بلانكوس بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في معقل البيانكونيري ووسط جماهيره.

ويعول الروخي بلانكوس في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم، على نجمه الفرنسي المتألق أنتوان غريزمان بعدما أسهم في تسجيل أهداف خلال الـ6 مواجهات السابق التي خاضها الفريق الإسباني على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غريزمان نجح في تسجيل 6 أهداف، وصنع 3 آخرين، قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم.

وعلى الجانب الآخر، يأمل البيانكونيري تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من الشامبيونزليج على أرضه ووسط جمهوره.

ويدخل اليوفي مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم، مُتسلحًا بالثنائي المتألق كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا بعد ظهورهما بمستوى مميز في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضحت “أوبتا”، أن ديبالا أحرز 6 أهداف خلال آخر 7 مباريات خاضها في الشامبيونزليج، أكثر من التي سجلها في 24 لقاء مع اليوفي في دوري أبطال أوروبا، ووصفته بـ”المتجدد” قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف واحد خلال آخر 8 مواجهات خاضها في دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز 11 هدفًا في 8 مواجهات، وأشارت “أوبتا”، إلى أن اللاعب البرتغالي “يتأقلم” مع اليوفي.