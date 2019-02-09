أتلتيك بيلباو ضد برشلونة .. البلوجرانا يُطارد الفوز للابتعاد عن الخطر المدريدي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستُقام مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة غدًا في تمام الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة؛ أي في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت إسبانيا.

وبعد فوز ريال مدريد على نادي أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف، سيكون النادي الكتالوني مُطالبًا خلال مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة بتحقيق الفوز للابتعاد بفارق كبير من النقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويملك البارسا قبل إقامة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة 50 نقطة في صدارة الدوري الإسباني وبفارق خمس نقاط عن نادي ريال مدريد الوصيف.

وكان البارسا سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، حيث انتهت المباراة بهدف لكل فريق، ويسعى المدرب إرنستو فالفيردي للعودة إلى طريق الانتصارات عن طريق الفوز في مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.

وسيحتضن ملعب سان ماميس في إقليم الباسك مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، حيث دائمًا ما يواجه برشلونة صعوبة في تحقيق الفوز في إقليم الباسك على حساب نادي أتلتيك بيلباو.

ويذكر أن جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، كان صرّح اليوم وذكر قبل إقامة مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، أن النادي الكتالوني حاليًّا يعد خطة من أجل تطوير الفريق وتجهيزه بعناصر مميزة؛ حتى لا يتأثر برشلونة بعد اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن البارسا كان تعادل مع نادي فالنسيا في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بهدفين لكل فريق يوم السبت الماضي، حيث يرغب البلوجرانا في الفوز في لقاء أتلتيك بيلباو ضد برشلونة للاستمرار في صدارة الليجا.