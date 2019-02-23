أحد بات على وشك الهبوط من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - طارق سعد

لم تساعد ظروف سفير المدينة المنورة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الفريق الأحدي الملقب بالجبل نسبة إلى الجبل الشهير، على مجاراة بقية فرق الدوري.

وكان واضحاً منذ بداية جولات الدوري حجم الفوارق الفنية والمالية والإدارية بين أحد وبقية منافسيه على الأقل في بطولة الدوري، وبالنظر إلى حجم الصفقات الشتوية المبرمة والتي في ظاهرها أنها تسير بشكل إيجابي لتحسين الفريق، لكنها في الجهة المقابلة تزيد من نسب عدم التجانس والانسجام داخل الملعب، علاوة على عدم الاستقرار على منصب المدير الفني والذي تغير مرتين قبل حضور التونسي الخبير عمار السويح.

وباتت مسألة هبوط أحد إلى مصاف الدرجة الأولى وشيكة، عدا من صحوة تاريخية في مسيرة النادي المديني تحفظ له ماء وجهه للبقاء في مصاف نخبة الأندية في السعودية والبقاء للموسم القادم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.