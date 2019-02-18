أحد ينوي فسخ عقد مؤمن زكريا

المواطن - محمد سمعة

يبدو أن نادي أحد قد يتجه خلال الفترة المقبلة لفسخ تعاقده مع اللاعب المصري مؤمن زكريا والمنضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم.

وتحدث محمد العلوي المشرف العام على الكرة بنادي أحد لإذاعة أون سبورت المصرية قائلًا: بعد 3 أيام ستتضح الرؤية حول إصابة مؤمن زكريا، اللاعب جاء لنا مصابًا ولم يتعرض للإصابة في صفوف أحد.

وتابع محمد العلوي: إذا ذكر التقرير أن إصابة مؤمن زكريا طويلة فهذا يعني أن الدوري سيكون انتهى، ولهذا سنقوم بفسخ التعاقد معه.

وعانى مؤمن زكريا خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الأهلي المصري منذ قدوم المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي، مما دفع الأهلي للموافقة على رحيله للدوري السعودي.

وقبل انضمام مؤمن زكريا لنادي أحد، سبق له اللعب مع الأهلي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري في الموسم الماضي.