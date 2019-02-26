أحمد الفريدي .. لمع مع #الهلال وعانى في #النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب أحمد الفريدي، نجم نادي النصر، منذ بداية مسيرته الكروية في التألق وإثبات نفسه بقوة في بداياته، ولكنه لم ينجح في الاستمرارية التي تُجبر المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الاستعانة به في التشكيل الأساسي للعالمي.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن توقيع النصر لمخالصة مالية مع اللاعب أحمد الفريدي؛ وذلك بسبب عدم الحاجة إليه من قبل المدرب روي فيتوريا، مع وجود أنباء أيضًا تُشير إلى اقتراب اللاعب محمد السهلاوي من الرحيل عن صفوف العالمي مع اللاعب أحمد الفريدي.

وبدأ أحمد الفريدي مسيرته الكروية مع نادي الأنصار في عام 2001 وهو يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث لمع وقتها ونجح في لفت الأنظار له بعد تألقه مع النادي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2004.

وانضم أحمد الفريدي بعد ذلك إلى صفوف نادي الهلال ليلعب في درجة الشباب بالنادي في الفترة من عام 2004 حتى عام 2007.

تألق لافت للأنظار:

وبمجرد صعود اللاعب أحمد الفريدي إلى الفريق الأول بنادي الهلال في عام 2007، وخطف اللاعب الأنظار وقتها؛ بسبب تألقه وإفادته لأزرق العاصمة في المباريات التي خاضها سواء في الدوري السعودي أو في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال خمس سنوات قضاها أحمد الفريدي مع نادي الهلال نجح اللاعب في الفوز ببطولة الدوري في ثلاث مناسبات أعوام 2008 و2010 و2011، بالإضافة إلى حصد لقب كأس ولي العهد في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2012.

لعب أحمد الفريدي مع نادي الاتحاد بعد رحيله عن الهلال لمدة عامين بداية من عام 2012 حتى عام 2014، تمكن خلالها من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ثم فضل اللاعب أحمد الفريدي بعد ذلك العودة إلى الرياض عن طريق الانضمام لنادي النصر.

انضم أحمد الفريدي إلى نادي النصر في عام 2014، حيث نجح فقط في الفوز ببطولة وحيدة مع العالمي وهي بطولة الدوري السعودي في موسم 2015- 2016.

وخسر أحمد الفريدي مع نادي النصر لقب كأس خادم الحرمين في موسم 2015- 2016 لصالح النادي الأهلي في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

ومنذ تعرض أحمد الفريدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع النصر وعانى اللاعب من الغياب عن الملاعب لمدة طويلة؛ بسبب اكتسابه لبعض الوزن الزائد، والذي لم ينجح منذ ذلك الحين في العودة إلى لياقته المعهودة، حتى قرر المدرب روي فيتوريا عدم الاعتماد عليه مؤخرًا.

حاول نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الفريدي في شهر يناير الماضي لكن اللاعب رفض الرحيل عن النصر مفضلًا البقاء في الرياض.