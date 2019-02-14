أحمد موسى يُنعش تدريبات #النصر .. وفيتوريا يُركز على التكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة النيجيري أحمد موسى بعد غياب دام لأكثر من شهر، بسبب معاناته من الإصابة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لوصول أحمد موسى إلى درجة جاهزية عالية، للاستعانة بخدماته في مباريات النصر المقبلة.

وكان أحمد موسى قد تعرض لإصابة في الفخذ، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يُشارك في تدريبات النصر الجماعية بشكل طبيعي اليوم.

والتقى فيتوريا قبل بداية التدريبات الجماعية بلاعبي النصر أوضح لهم برنامج الفريق في مباراة أجمك الأوزبكي، ضمن المحلق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

وركز فيتوريا في بداية تدريبات النصر اليوم على الجوانب اللياقية المتنوعة، واكتفى اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي بالتواجد في الصالة الرياضية المغلقة توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.

وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية بمناورة على منتصف الملعب.