أرباح البحري تسجل 91.41 مليون ريال والإيرادات تنمو 24%

المواطن - الرياض

سجلت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في ‏مجال النقل والخدمات اللوجستية، نمواً في الإيرادات بلغت نسبته 24% عن ربع السنة المالية الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2018م. وكان إجمالي الإيرادات قد ارتفع ليصل إلى 1.78 مليار ريال في الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وذلك مقارنة بـ 1.43 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017م.

وفي الربع الأخير من عام 2018م، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 91.41 مليون ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها 12% مقارنة بـ 81.28 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام نفسه. وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 177% لتصل إلى 386.21 مليون ريال في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وذلك مقارنة بـ 139.61 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2018م.

وفي العام 2018م، حققت البحري إجمالي إيرادات بلغت قيمتها 6.13 مليار ريال، أي زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بـ 6.05 مليار ريال في 2017. كما بلغ صافي أرباح الشركة السنوي 481.24 مليون ريال.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “لعبت جهود الشركة الحثيثة لتعزيز قدراتها والخدمات اللوجيستية التي تقدمها في ‏مجال النقل، والارتقاء بأداء أعمالها الأساسية الخمسة، دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية في عام 2018م، والتي من خلالها أظهرت الشركة قوتها المتمثلة بمتانة مركزها المالي ونشاطها الملحوظ وخططها التوسعية، مما يؤكد على مستقبلها المشرق والمستدام”.

وأضاف الدبيخي: “وبالمضي قدماً في استراتيجية نمو أعمال الشركة على المدى الطويل، فستستمر البحري في تدعيم أسطولها والاستثمار في التقنيات المبتكرة الجديدة، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه التزامها بالبحث عن استثمارات جديدة لتحقيق عوائد أعلى لجميع المساهمين”.