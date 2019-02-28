أربعيني ينحر زوجته في إحدى حدائق جازان ومصادر تكشف التفاصيل

المواطن - علي شيبان - جازان

أقدم مواطن في الأربعينيات من العمر على إنهاء حياة زوجته بصورة بشعة، عبر نحرها بآلة حادة، مساء أمس الأربعاء، بجوار حديقة عامة، في منطقة جازان.

وبحسب مصادر، لاذ القاتل بالفرار من موقع الجريمة في قرية المطعن التابعة لمحافظة بيش شمال منطقة جازان، قبل أن يتمكن رجال الأمن من تحديد مكان اختبائه في زمن قياسي، والقبض عليه في إحدى المحافظات الجبلية والتحفُّظ عليه وتوقيفه تمهيدًا لإكمال مجريات التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقالت المصادر إن فرقًا أمنيةً من الشرطة والبحث والتحريات والأدلة الجنائية، انتقلت إلى مكان وقوع الجريمة، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وعاين الطبيب الشرعي وفحص جثمان الزوجة المغدور بها، قبل إيداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى.

من جهتهم، أكد ذوو الزوجة خلال التحقيقات الأمنية أن ابنتهم خرجت منذ يومين تقريبًا برفقة زوجها إلى جهة غير معلومة، ليُفاجَأ الجميع بنبأ مقتلها وفرار زوجها، وأشاروا إلى أنها من سكان محافظة هروب بالقطاعات الجبلية، وأن زوجها من محافظة أخرى قريبة منهم.