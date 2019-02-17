أرقام حمد الله مع النصر تدعم أصوات المطالبين بعودته للمنتخب المغربي

المواطن - طارق سعد

تعالت أصوات المطالبين بعودة مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله لصفوف المنتخب المغربي، بعد أن تجاهل الفرنسي هيرفي رينارد استدعاءه طوال الفترة الماضية.

وزادت وتيرة المطالبات المغربية بعودة حمد الله بعد تميزه وتوهجه التهديفي منذ بداية الموسم مع فريقه النصر، في ظل هبوط مستويات كل من وليد أزارو وأيوب لكعبي مع نادييهما.

ويخوض ليوث الأطلس مواجهتين وديتين أواخر مارس المقبل ضد مالاوي والأرجنتين، حيث يشهد مركز الهجوم في المغرب تنافسًا بين عبدالرزاق حمد الله ويوسف النصيري مهاجم ليغانس الاسباني لقيادة قائمة هيرفي رينارد في المواجهتين.

وساهم حمد الله في آخر 5 مباريات لفريقه النصر في تسجيل 16 هدفًا، كما أنه يحل في المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفًا.