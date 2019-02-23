أسبريلا شبابي من الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن توقيع مجلس الإدارة برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع النجم الكولومبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للكولومبي أسبريلا أثناء توقيع عقد انضمامه إلى الليوث.

ومن جانبه، تمنى خالد البلطان التوفيق للاعب الكولومبي أسبريلا في مهمته المقبلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وأن تكون مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.

وانضم الكولومبي دانيلو أسبريلا صاحب الـ30 عامًا، إلى صفوف نادي الفيحاء في صيف عام 2017، قادمًا من العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وظهر بشكل مميز مع الفريق البرتقالي.