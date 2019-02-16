أسطورة فرنسا مُرشح لتدريب تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني دائرة الترشيح لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي في حال تمت إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وبعد خسارة تشيلسي من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي بسداسية دون رد في الدوري الإنجليزي، أصبح المدرب ساري مُهدداً بالرحيل عن تشيلسي في حال لم يُحسّن النتائج ويصل بالفريق إلى مركز مؤهل لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ومنذ استقالة زين الدين زيدان من تدريب نادي ريال مدريد ولم يتولَّ أي منصب تدريبي حتى اللحظة الحالية، حيث ارتبط اسمه بتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن يبدو أن النرويجي أولي جونار سولشاير سيكون المدرب الدائم لليونايتد بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق مؤخرًا.

يُعد زيدان واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم الفرنسية حيث تُوج بلقب كأس العالم عام 1998 مع الديوك، بجانب فوزه بلقب كأس أمم أوروبا عام 2000، وتُوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية كمدرب لريال مدريد.