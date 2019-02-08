أسعار الذهب تصعد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي، لكن صعود الدولار الأميركي كبح مكاسب المعدن النفيس الذي سجل أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 1313.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن تعافى من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع البالغ 1302.11 دولار الذي لامسه يوم الخميس.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.3% لتبلغ عند التسوية 1318.50 دولار للأوقية.

وهبطت أسواق الأسهم حول العالم لثالث جلسة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ عالمي، وفي غياب أي علامات على حل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.