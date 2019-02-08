أسعار الذهب تقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

استقر الذهب في تعاملات يوم الجمعة بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 05:33 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير عند 1302.11 دولار للأوقية يوم الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1388 دولارا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.2 بالمائة إلى 15.68 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمائة إلى 793 دولارا للأوقية.

أما متوسط أسعار جرام الذهب بسوق المال فى المملكة اليوم بالريال السعودي فقد جاءت كما يلي:

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي سعر الذهب عيار 24 157.90 $42.09 أسعار الذهب عيار 22 144.74 $38.59 سعر الذهب عيار 21 138.17 $36.83 سعر الذهب عيار 18 118.43 $31.57 أسعار الذهب عيار 14 92.11 $24.55 أسعار الذهب عيار 12 78.95 $21.05 سعر أوقية الذهب 4,911 $1,309 سعر الجنيه الذهب 1,105 $294.66 سعر كيلو الذهب 157,900 $42,093