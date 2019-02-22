أسعار الذهب تقفز مع تعرض الدولار لضغوط

المواطن - متابعة

قفز سعر الذهب، اليوم الجمعة، مع تعرض الدولار لضغوط من جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأدت توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، إلى إبقاء الأسعار دون أعلى مستوى في 10 أشهر، وفق ما نقلت “رويترز”.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1325.52 دولار للأوقية، واتجه المعدن الأصفر إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ قرابة 0.4 بالمائة هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.