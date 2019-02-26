أسعار النفط ترتفع مع توقعات بعدم رضوخ أوبك لضغوط ترامب

المواطن - متابعة

ارتفعت عقود النفط الآجلة يوم أمس الثلاثاء، بعد أنباء عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستمر في خفض الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد قبل يوم تكتل المنتجين بسبب ارتفاع أسعار الخام.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 3.5% يوم الاثنين، في أكبر هبوط يومي هذا العام، بعد أن قال ترامب إنه يريد من أوبك أن تخفف جهودها الرامية إلى تعزيز الأسعار.

وأبلغ مصدر من أوبك “رويترز” أمس الثلاثاء بأن المنظمة ستتمسك باتفاقها وستدفع باتجاه المزيد من الالتزام من جانب أعضائها والحلفاء المنتجين لتقليص الإمدادات بغض النظر عن تغريدة أطلقها ترامب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتًا لتبلغ في التسوية 65.21 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين لتبلغ في التسوية 55.50 دولار للبرميل.