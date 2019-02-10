أسلاك الكهرباء تلامس الأرض بأحد المسارحة.. والأهالي يتخوفون

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا مواطن من قرية “السلام” التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان من تدلي أسلاك الكهرباء الممتدة من أحد الأعمدة بقرب منزله إلى عداد الكهرباء الملاصق لجدار منزله من خطر سقوطها على الأرض.

وتحدث ناصر عواجي لـ”الموطن“، قائلاً: إن شركة الكهرباء قامت قبل فترة بتوصيل أسلاك الكهرباء إلى عداد الكهرباء التابع لي وكان متدلية بشكل كبير وقريبة من الأرض؛ ما أدى إلى تخوفي من سقوطها على الأرض أو تعلقها بالسيارات المارة من هذا الشارع.

وأضاف “العواجي” أنه قبل شهرين علقت إحدى السيارات “قلاب”، المارة من هذا الشارع، ما أدى إلى قطع هذه الأسلاك وانقطاع التيار الكهربائي عن منزلي وتم التواصل مع فرقة الطوارئ بشركة الكهرباء وقامت بإصلاحها ولكن ليس بالشكل المطلوب بل إنها أصبحت متدلية أكثر من الأول وأبلغوني أنه يجب التواصل مع الفني والإبلاغ عنها مرة أخرى من أجل رفع هذه الأسلاك فوق المستوى المطلوب من أجل عدم تعرض السيارات المارة لأذى لا قدر الله.

وبيَّن “العواجي” أنه تواصل مع الفني لأكثر من مرة ووعده بأنه سوف يتم إصلاح الوضع والوقوف على هذه الأسلاك المتدلية وسوف يتم رفعها عالياً، ومع هذا لم يحدث أي شيء جديد منذ أكثر من شهرين وإنني أعيش في قلق مع هذه الأسلاك.

فيما اختتم “العواجي” حديثه بمناشدة الكهرباء بجازان عبر “المواطن” بالاهتمام بهذا الشأن، مطالباً بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه الأسلاك المتدلية ورفعها عالياً من أجل سلامة المارة وخاصة السيارات الكبيرة وعدم حدوث مكروه لا سمح الله.

وبين “العواجي” أنه تواصل مع الفني لأكثر من مرة ووعدوه بأنه سوف يتم إصلاح الوضع والوقوف على هذه الأسلاك المتدلية وسوف يتم رفعها عاليا ومع هذا لم يحدث أي شيء جديد منذ أكثر من شهرين وإنني اعيش في قلق مع هذه الأسلاك.

فيما اختتم “العواجي” حديثة بمناشدة الكهرباء بجازان عبر “المواطن” بالاهتمام بهذا الشأن مطالبا بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذة الأسلاك المتدلية ورفعها عاليا من أجل سلامة المارة وخاصة السيارات الكبيرة وعدم حدوث مكروة لا سمح الله.