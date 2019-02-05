أطباء مركز الملك سلمان للإغاثة يجرون 11 عملية قلب مفتوح وقسطرة لأطفال اليمن

المواطن - واس

أجرى الفريق التطوعي الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 عمليات قلب مفتوح و8 عمليات قسطرة علاجية، في اليوم الثالث من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 – 9 فبراير الجاري.

وأوضح أحد أعضاء الفريق الطبي في الحملة الدكتور عبدالرؤوف عبدالهادي الصعيدي بأن العمليات التي أجريت خلال الحملة كانت معقدة ومن ضمنها عملية لطفلة كان الشريان التاجي لها في غير مكانه الطبيعي مما نتج عنه أزمات قلبية متكررة للطفلة واستطاع الطاقم الطبي بفضل الله إجراء العملية بنجاح، مشيرًا إلى إجراء عملية أخرى لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت تعاني من تآكل في الصمام الأورطي نتيجة لعدوى بكتيرية، وقد تم إجراء تغيير للصمام باستخدام غشاء حول القلب وصناعته على شكل صمام نتيجة لعدم وجود أحجام فالصمام صغير جدًا.

وأشاد أحد المستفيدين بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في سبيل تخفيف معاناة ابنيه اللذين تم إجراء عملية قسطرة علاجية لهما أمس، وقد تكللت كلتا الحالتين بالنجاح ولله الحمد.

يذكر أنه بلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم 11 عملية قلب مفتوح و 28 عملية قسطرة علاجية.

و تأتي هذه المبادرة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لدعم البرامج التطوعية النوعية.