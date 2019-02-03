أكاديمي كويتي يسلط الضوء على الدور المحوري للمملكة في المنطقة

المواطن - الرزني حماد - حائل

أقام النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل محاضرة للمحلل السياسي والأكاديمي الكويتي الدكتور عايد بن مناع، عنوانها “الدور المحوري والقيادي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية”، بحضور عدد من وجهاء وأدباء المنطقة.

وبدأت المحاضرة بكلمة للدكتور نايف المهيلب رئيس النادي الأدبي الثقافي وذكر دور المملكة القيادي على المستوى الإقليمي، ومن ثم بدأ الدكتور عايد بالحديث وذكر ما تقوم به المملكة من دور محوري وامتداد أفضالها على الخليج بشكل خاص والعرب بشكل عام وأنها الجدار الحامي للإسلام والعرب والخليج.

وأكد أن مركز الإغاثة قدم كل ما يملك وأصبح امتدادًا ليد العون لكل من هو جار لهذه البلاد، مذكرًا بوقفات المملكة الممتدة منذ عهد المؤسس، مشددًا في الوقت نفسه على أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 هي من ستعود بالنفع لهذه البلاد.

ولفت ابن مناع إلى أن الكويت لديها رؤية 2035 وهي تعتبر مساندة ومقاربة لرؤية السعودية، متمنيًا توحيد الجزيرة العربية وتقوية اللحمة وأن يعم الاستقرار على المسلمين والعرب.

وقال: إنه لو حدث لقطر أي مكروه ستكون المملكة هي أول من يقف فالمملكة هي المرجع للجميع والأب الروحي للإسلام والعرب.

وتخلل المحاضرة أسئلة عدة من الإخوة الحضور، وفي ختام المحاضرة كرم الدكتور نايف الدكتور عايد، فيما أقام النادي الأدبي حفلة عشاء للدكتور عايد الذي شكر النادي الأدبي وكافة أهل المنطقة على الحفاوة والتكريم.