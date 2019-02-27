أكثر من 20 قتيلًا وجرحى بالعشرات في اصطدام قطار بمحطة رمسيس بالقاهرة

المواطن - القاهرة

سقط أكثر من 20 قتيلًا بحسب وسائل إعلام مصرية وعشرات الجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية القاهرة، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، صباح اليوم الأربعاء، بحسب معلومات أولية.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ “صدادة حديدية” في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتًا.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.