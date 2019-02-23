أكثر من 40 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 12 محلًّا مخالفًا في رجال ألمع

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 40 جولة ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 12 كيلو من المواد الغذائية، وإنذار 15 محلًّا، وتم إغلاق 12 محلًّا، وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية، سعيد بن علي حافظ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها؛ لضمان الصحة العامة.